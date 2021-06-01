Незаконне обготівковування: заробив 4 долари, заплатив 85 тисяч гривень

https://racurs.ua/ua/2872-nezakonne-obgotivkovuvannya-zarobyv-4-dolary-zaplatyv-85-tysyach-gryven.html

Ракурс

Наша правоохоронна система полюбляє боротися з кустарями-одинаками, це нескладна і безпечна робітка. Нещодавно ми писали про те, як міць правоохоронної машини допомогла викрити в Києві страшного злочинця, що відкрив «сірий» онлайн-кінотеатр.

Майже тоді ж один із районних судів Чернігова виніс вирок іншому жахливому злочинцеві, що запропонував свої послуги з обготівковування дрібних сум, які застрягли в електронних гаманцях системи WebMoney, коли та опинилася в Україні під санкціями. Затриманням злодія, що нелегально заробив аж... 4 долари і 80 гривень, займалася кіберполіція, якій, мабуть, було більше нічим зайнятися.

Можливо, ця трагікомічна історія послужить застереженням для тих, хто досі вважає, що нібито за дрібні витівки і копійчані грішки держава його просто пожурить.

«Для запобігання виведенню капіталів»

Однак для початку нагадаємо коротко про те, що таке WebMoney. Електронна система розрахунків з'явилася наприкінці 90-х років минулого століття і стала в пригоді насамперед фрілансерам, які працювали на замовників із різних країн. «Титульні знаки», якими оперує система, строго кажучи, не є криптовалютою. Компанія має філії в кількох країнах, але головна штаб-квартира розташовується в Росії.

І от у травні 2018 року Рада безпеки та оборони України оприлюднила санкційний список, і до нього потрапили кілька міжнародних і українських компаній, яким протягом трьох років заборонено вести бізнес в Україні. Серед них — і WebMoney, причому не лише російська, а й британська WebMoney Europe Ltd і українська WebMoney.UA, в якої була, між іншим, ліцензія Нацбанку. Чи мала українська компанія стосунок до російської? Її директор з маркетингу Ростислав Троценко, який коментував ситуацію відразу після запровадження санкцій, казав, що не мала. «WebMoney.UA зареєстрована в Києві, вся наша команда знаходиться в Україні, єдине, що у нас спільного, — це технологія», — стверджував він в одному з інтерв'ю. Насправді, на його думку, завданням був не захист національних інтересів, а бажання в один день знищити успішний бізнес, щоб зайняти звільнену нішу. І справді, ті, хто активно користувався електронними гаманцями, швидко перейшли на GlobalMoney, наприклад, Payoneer або Perfect Money...

А що із грошима, які лежали на WebMoney? Та нічого. Санкції передбачають блокування активів «для запобігання виведенню капіталів за межі України». Звучить переконливо, але якщо ви, скажімо, програміст або перекладач, словом, фрілансер, і замовники розраховувалися з вами за роботу, переказуючи «титульні знаки» на електронний гаманець? І це, можливо, і крихітний, але дуже потрібний і чесно зароблений вами «капітал»?

А нічого. Грошей у вас начебто й не відібрали, але отримати їх стало проблемою.

І тут ми переходимо власне до історії.

Обготівковував прямо на вулиці

Якийсь хлопець збирав гроші на новий комп'ютер, що коштував близько тисячі доларів. У нього було кілька електронних гаманців, у тому числі і WebMoney, тож, імовірно, він там збирався накопичити грошенят, а заодно підзаробити якусь копійку. Наголосимо, йшлося справді про копійчані суми.

Отже, молода людина, зрозуміло, без ліцензії Нацбанку і не будучи комерційним агентом із розрахунків у сфері використання електронних грошей, дала злочинницьке оголошення на OLX, мовляв, переведу в готівку ваші гроші з WebMoney за невеликий відсоток.

Клієнти знайшлися майже відразу з різницею в кілька днів. Спочатку з'явилася якась пані. З нею геній фінансового злодійства списався в телеграмі, залишивши номер свого електронного гаманця. Пані перевела туди гроші, потім вони зустрілися на умовленому місці, зловмисник віддав жінці готівку — 40 доларів, і отримав свій навар — аж 4 долари!

Точно так само він зустрівся в умовленому місці з іще одним громадянином. Той купував товари на OLX, і у нього накопичився кешбек — 70 доларів. Гроші лежали в електронному гаманці мертвим вантажем, а тут підвернувся цей міняйла, який дав номер свого гаманця і, отримавши переказ, приніс обіцяну готівку. За роботу молода людина взяла цього разу 80 гривень. Як сказано у вироку, «перевів у готівку суму». Прямо на вулиці взяв і перевів у готівку.

На цьому доблесні правоохоронці припинили злочинну діяльність.

У суді чоловік не визнавав себе винним. Так, він двічі робив обмін, але гроші, переказані на його електронний гаманець, так там і залишилися, він їх збирав на новий комп'ютер. Адвокат, у свою чергу, стверджував, що нічого неправомірного його підзахисний не скоював: електронні гроші не були переведені у готівку, а просто перемістилися з одного електронного гаманця в інший і взагалі не використовувалися.

Проте суд визнав підсудного винним за статтею 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення», оскільки незаконним, на думку суду, був сам факт операції з електронними грошима.

Крім показань свідків (тих самих, які міняли гроші), суду як доказ провини надали... майже чотири десятки рапортів, протоколів і експертиз! Зловмисника розробляли серйозно: тут були і роздруківки телефонних розмов, і скріншоти повідомлень, і протоколи оглядів, обшуків, і довідка від директора департаменту Нацбанку, і висновки експертів, які досліджували комп'ютер і телефони лиходія. Страшно уявити, яка незламна міць державної машини постала на захист закону, скільки людей, буквально не покладаючи рук, працювали, щоб викрити злочинця!

Обґрунтовуючи вирок, суд посилався навіть на те, що хлопець не перебуває на обліку у нарколога або психіатра і нормально характеризується за місцем проживання. Ці дані теж не полінувалися зібрати.

На щастя, за статтею 200 ККУ не саджають, лише штрафують. Тож оштрафували хлопця в результаті на 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто на 85 тисяч гривень. Три комп'ютери можна було б купити на ці гроші. Зате йому повернули телефони і системний блок комп'ютера, і ще суд скасував арешт (!) майна, вилученого за місцем проживання запеклого лиходія.

Виключне право банку

Головна вина засудженого навіть не в операціях із забороненим WebMoney, а в операції як такій, тобто в погашенні електронних грошей в електронних гаманцях клієнтів, що «є виключно правом банку або ліцензованої небанківської фінансової установи».

Але тут ми знову повертаємося до гаманців, що опинилися під санкціями. Не було б заборони на операції з WebMoney, може, клієнти і не стали б шукати якісь оголошення на OLX, а пішли б у банк? Може, запроваджуючи санкції, слід було б потурбуватися про право споживачів послуги вивести із заборонених гаманців свої кровно зароблені?

Між іншим, оголошень, в яких пропонується переказати або перевести в готівку гроші з електронних гаманців, у мережі чимало. Сьогодні на цьому будують справжній серйозний бізнес, а не якісь копійчані обміни. Схема в загальних рисах така: користувач забороненого гаманця може знайти посередника не в Україні, переказати гроші туди, а назад отримати переказ на картку, виплативши відсоток, зрозуміло. Однак справа ця ризикована: якщо ви наразитеся на шахраїв, повернути назад гроші не вийде, тож люди спілкуються на форумах і складають списки чесних бірж, що займаються цими операціями.

Моралі не буде. Та й яку мораль можна отримати з абсурдної ситуації, коли цих самих нелегальних конвертаційних центрів повно, і працюють вони, загалом-то, не особливо й ховаючись. А в цей час сила-силенна народу кидає всі сили на одинака, який заробив на незаконному обміні аж 4 долари і 80 гривень.