От каких продуктов стоит отказаться во время праздников – рекомендация Минздрава

https://racurs.ua/n164534-ot-kakih-produktov-stoit-otkazatsya-vo-vremya-prazdnikov-rekomendaciya-minzdrava.html

Ракурс

Новогодние праздники в Украине не обходятся без сладостей. Министерство здравоохранения советует заменить конфеты полезными сладостями.

В ведомстве напомнили, что обычные сладости содержат большое количество «свободного» сахара. Его избыточное количество может вызывать избыточный вес, ухудшение состояния кожи, развитие кариеса, заболеваний сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вы можете заменить шоколадные конфеты на пастилу, приготовленную без добавления сахара, а леденцы — на сухофрукты. Вместо главного напитка многих детских праздников — пакетированного сока — лучше дать малышам натуральный морс, компот или ягодно-фруктовый чай, — посоветовали в Минздраве.

Также к праздничному подарку стоит добавить свежих сезонных фруктов: мандаринов, хурмы, яблок и груш поздних сортов, апельсинов. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Рекомендации от Минздрава:

прежде чем покупать сладкие новогодние подарки, задумайтесь, что детям до двух лет лучше вообще не есть сладкого;

леденцы и карамельки не приносят никакой пользы, а кроме сахара могут содержать красители, консерванты и ароматизаторы. Поэтому такие продукты вообще следует исключить из рациона ребенка;

не следует применять практику поощрения конфетами. Так можно сформировать у ребенка вредную привычку. Лучше заменить сладости чем-то, что побуждает к творчеству или играм;

важно контролировать качество и количество потребляемых ребенком сладостей. В то же время не нужно делать из них «запретного плода» и полностью исключать из рациона.

Напомним, диетологи желающим похудеть советуют включить в рацион авокадо, поскольку сочетание клетчатки и полезных жиров в этом продукте положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес.