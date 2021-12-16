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От каких продуктов стоит отказаться во время праздников – рекомендация Минздрава

От каких продуктов стоит отказаться во время праздников — рекомендация Минздрава

16 дек 2021, 19:56
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Новогодние праздники в Украине не обходятся без сладостей. Министерство здравоохранения советует заменить конфеты полезными сладостями.

В ведомстве напомнили, что обычные сладости содержат большое количество «свободного» сахара. Его избыточное количество может вызывать избыточный вес, ухудшение состояния кожи, развитие кариеса, заболеваний сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вы можете заменить шоколадные конфеты на пастилу, приготовленную без добавления сахара, а леденцы — на сухофрукты. Вместо главного напитка многих детских праздников — пакетированного сока — лучше дать малышам натуральный морс, компот или ягодно-фруктовый чай, — посоветовали в Минздраве.

Также к праздничному подарку стоит добавить свежих сезонных фруктов: мандаринов, хурмы, яблок и груш поздних сортов, апельсинов. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.


Рекомендации от Минздрава:

  • прежде чем покупать сладкие новогодние подарки, задумайтесь, что детям до двух лет лучше вообще не есть сладкого;
  • леденцы и карамельки не приносят никакой пользы, а кроме сахара могут содержать красители, консерванты и ароматизаторы. Поэтому такие продукты вообще следует исключить из рациона ребенка;
  • не следует применять практику поощрения конфетами. Так можно сформировать у ребенка вредную привычку. Лучше заменить сладости чем-то, что побуждает к творчеству или играм;
  • важно контролировать качество и количество потребляемых ребенком сладостей. В то же время не нужно делать из них «запретного плода» и полностью исключать из рациона.

Напомним, диетологи желающим похудеть советуют включить в рацион авокадо, поскольку сочетание клетчатки и полезных жиров в этом продукте положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес.

Источник: Ракурс


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