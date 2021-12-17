Лидеры стран ЕС одобрили продление антироссийских санкций

https://racurs.ua/n164543-lidery-stran-es-odobrili-prodlenie-antirossiyskih-sankciy.html

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Санкции против России согласились продлить участники саммита Евросоюза. Ограничения продлятся еще не менее полугода.

Об этом в Твиттере сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России, — написал он.

Мишель добавил, что Евросоюз призывает Россию выполнить свою часть соглашения и приступить к выполнению минских соглашений. Он подчеркнул, что «если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, ее ждут массированные последствия и ей предстоит заплатить за это высшую цену».

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами, отметили в организации.

Резолюция предлагает ЕС учредить глобальный механизм антикоррупционных санкций, что позволит усилить контроль за доходами россиян и инвестициями сомнительного происхождения и последовательно усилить имплементацию законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег.