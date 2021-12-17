30 погибших на пожаре в психбольнице — полиция Японии подозревает поджог

https://racurs.ua/n164542-30-pogibshih-na-pojare-v-psihbolnice-policiya-yaponii-podozrevaet-podjog-foto-video.html

Ракурс

Пожар в Япония унес жизни 27 человек. Полиция считает поджог вероятной причиной пожара в больнице Осаки.

Агентства Kyodo и Nikkei сообщили, что именно эту версию рассматривает полиция. В Осаке не исключили гибель 27 человек из-за пожара.

Правоохранители нашли данные о том, что мужчина в возрасте примерно 60 лет разлил неизвестную жидкость, затем вспыхнувшую. Он принес в здание сумку, из которой вытекла и вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость. Считается, что мужчина являлся пациентом клиники.

Возгорание началось на четвертом этаже здания возле городского железнодорожного вокзала. Пожар произошел в клинике, которая дает «психосоматическое и психиатрическое лечение».

Через 25 минут с момента возгорания экстренные службы потушили пожар.

У 27 из 28 пострадавших произошла «остановка сердца и лёгких». Reuters уточнил, что таким образом в Японии описывают случай смерти до официального заключения врача.

Ранее, 15 декабря, пожар произошел в 38-этажном здании Всемирного торгового центра в Козуэй-бей в Гонконге. На крыше здания огонь заблокировал 300 человек. По данным издания Dimsum Daily, двоих пострадавших госпитализировали.