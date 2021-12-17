Пожежа в психлікарні Осаки, фото - Reuters

https://racurs.ua/ua/n164542-30-zagyblyh-na-pojeji-v-psyhlikarni-policiya-yaponiyi-pidozruie-pidpal-foto-video.html

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Пожежа в Японія забрала життя 27 людей. Поліція вважає підпал ймовірною причиною пожежі в лікарні Осаки.

Агентства Kyodo і Nikkei повідомили, що саме цю версію розглядає поліція. В Осаці не виключили загибель 27 людей через пожежу.

Правоохоронці знайшли дані про те, що чоловік віком приблизно 60 років розлив невідому рідину, яка потім спалахнула. Він приніс у будівлю сумку, з якою витекла і спалахнула легкозаймиста рідина. Вважається, що чоловік був пацієнтом клініки.

Займання почалося на четвертому поверсі будівлі неподалік міського залізничного вокзалу. Пожежа сталася у клініці, яка надає «психосоматичне та психіатричне лікування».

Через 25 хвилин з моменту загоряння екстрені служби загасили пожежу.

У 27 із 28 постраждалих відбулася «зупинка серця та легень». Reuters уточнив, що таким чином у Японії описують випадок смерті до офіційного висновку лікаря.

Раніше, 15 грудня, пожежа сталася у 38-поверховій будівлі Світового торгового центру у Козуей-бей у Гонконгу. На даху будівлі вогонь заблокував 300 людей. За даними видання Dimsum Daily, двох постраждалих госпіталізували.