У Києві горіла 16-поверхівка, люди застрягли у ліфті. Фото: ДСНС

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Пожежа в багатоповерховому будинку виникла 22 листопада на проспекті Перемоги в Святошинському районі Києва.

Надзвичайна подія сталасяоб 11.03 у 16-поверхівці, а загоряння виникло в електрощитових із 5-го по останній поверхи. Крім того, група людей під час пожежі застрягла в ліфті. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на власній сторінці у Facebook.

За словами міністра, з ліфта рятувальники вивільнили п’ятьох осіб, серед них була одна дитина. Малеча насилу дихала, тому заступник начальника Святошинського районного управління ДСНС Києва Олександр Гвоздик дав їй свій кисневий апарат. Монастирський уточнив, що з дитиною все гаразд і подякував рятувальникам «за професіоналізм і самовіддану службу».

Загалом бійці ДСНС евакуювали 31 особу. Пожежу локалізували об 11.59, а об 12.07 повністю загасили. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 листопада в селі Медисівка Хмельницького району пожежа забрала життя чотирьох дітей. Рятувальники встановили, що загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей.