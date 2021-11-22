В Киеве горела 16-этажка, люди застряли в лифте. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в многоэтажном доме возник 22 ноября на проспекте Победы в Святошинском районе Киева.

ЧП произошло в 11.03 в 16-этажке, а возгорание возникло в электрощитовых с 5-го по последний этажи. Кроме того, группа людей во время пожара застряла в лифте. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил на своей странице в Facebook.

По словам министра, из лифта спасатели высвободили пять человек, среди них был один ребенок. Малыш с трудом дышал, поэтому заместитель начальника Святошинского районного управления ГСЧС Киева Александр Гвоздик дал ему свой кислородный аппарат. Монастырский уточнил, что с ребенком все в порядке и поблагодарил спасателей «за профессионализм и самоотверженную службу».

Всего бойцы ГСЧС эвакуировали 31 человека. Пожар локализовали в 11.59, а в 12.07 полностью потушили. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 17 ноября в селе Медисовка Хмельницкого района пожар унес жизни четырех детей. Спасатели установили, что возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей.