На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n164541-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-viyskovyy-sche-odnogo-poraneno.html

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Окупанти на Донбасі продовжують порушувати домовленості про припинення вогню.

Вчора, 16 грудня, бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій українських військових. В результаті один український військовий загинув, ще одного було поранено. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Пораненого військового госпіталізували, стан його здоров’я задовільний.

Були зафіксовані такі випадки порушення режиму припинення вогню окупантами:

у напрямку Новолуганського російсько-терористичні війська вели вогонь зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

у районі Золотого-4 позиції українських військових обстріляли з автоматичних станкових гранатометів;

у районі Травневого противник обстріляв позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів;

неподалік Павлополя російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, — наголошується в повідомленні.



Зазначається, що станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню окупантами не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно в одному з рішень російських судів було де-юре визнано факт перебування військ країни-агресора в ОРДЛО. Згодом у Кремлі заявили, що поява у вироку суду згадки російських військових в ОРДЛО є «помилкою укладачів тексту».