СБУ попереджає про критично малі запаси вугілля в Україні — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n164540-sbu-poperedjaie-pro-krytychno-mali-zapasy-vugillya-v-ukrayini-zmi.htmlРакурс
В Україні запаси вугілля на низці теплогенеруючих підприємств досягли критично низької позначки.
Таким чином, існує загроза зупинки підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на отриманий від джерел в уряді текст звіту, який надійшов до Кабміну від СБУ.
Зазначається, що станом на 1 грудня 2021 року на складах перебували 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн — це майже вп’ятеро нижче за норму.
Найбільш критична ситуація склалася на таких підприємствах:
- Слов’янська ТЕС має у 50 разів нижче за необхідний запас вугілля;
- Луганська ТЕС має вчетверо нижче за мінімально необхідні запаси;
- Чернігівська ТЕЦ має вп’ятеро нижчі за норму запаси;
- Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.
У документі також наголошується, що основним видом палива для значної кількості ТЕЦ є природний газ.
У спецслужбі попереджають, що відключення опалення у низці регіонів призведе до «надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади».
Нагадаємо, експерти вже впродовж кількох місяців попереджають про загрозу віялових відключень електроенергії в Україні через недостатні запаси вугілля для теплових електростанцій.
Джерело: «Дзеркало тижня»