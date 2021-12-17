В Україні – критично низькі запаси вугілля

https://racurs.ua/ua/n164540-sbu-poperedjaie-pro-krytychno-mali-zapasy-vugillya-v-ukrayini-zmi.html

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В Україні запаси вугілля на низці теплогенеруючих підприємств досягли критично низької позначки.

Таким чином, існує загроза зупинки підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на отриманий від джерел в уряді текст звіту, який надійшов до Кабміну від СБУ.

Зазначається, що станом на 1 грудня 2021 року на складах перебували 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн — це майже вп’ятеро нижче за норму.

Найбільш критична ситуація склалася на таких підприємствах:

Слов’янська ТЕС має у 50 разів нижче за необхідний запас вугілля;

Луганська ТЕС має вчетверо нижче за мінімально необхідні запаси;

Чернігівська ТЕЦ має вп’ятеро нижчі за норму запаси;

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

У документі також наголошується, що основним видом палива для значної кількості ТЕЦ є природний газ.

У спецслужбі попереджають, що відключення опалення у низці регіонів призведе до «надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади».

Нагадаємо, експерти вже впродовж кількох місяців попереджають про загрозу віялових відключень електроенергії в Україні через недостатні запаси вугілля для теплових електростанцій.

Джерело: «Дзеркало тижня»