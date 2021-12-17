В Украине – критически низкие запасы угля

https://racurs.ua/n164540-sbu-preduprejdaet-o-kriticheski-malyh-zapasah-uglya-v-ukraine-smi.html

Ракурс

В Украине запасы угля на ряде теплогенерирующих предприятий достигли критически низкой отметки.

Таким образом, существует угроза остановки предприятий, обеспечивающих отоплением целые регионы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на полученный от источников в правительстве текст отчета, поступившего в Кабмин от СБУ.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2021 года на складах находились 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн — это почти в пять раз ниже нормы.

Наиболее критическая ситуация сложилась на следующих предприятиях:

Славянская ТЭС имеет запас угля в 50 раз ниже необходимого;

Луганская ТЭС имеет запас угля в четыре раза ниже минимально необходимых запасов;

Черниговская ТЭЦ имеет запасы в пять раз ниже нормы;

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

В документе также отмечается, что основным видом топлива для значительного количества ТЭЦ является газ.

В спецслужбе предупреждают, что отключение отопления в ряде регионов приведет к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

Напомним, эксперты уже несколько месяцев предупреждают об угрозе веерных отключений электроэнергии в Украине из-за недостаточных запасов угля для тепловых электростанций.

Источник: «Зеркало недели»