На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n164541-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-voennyy-esche-odin-ranen.html

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Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

Вчера, 16 декабря, боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных. В результате один украинский военный погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Раненого военного госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

Были зафиксированы следующие случаи нарушения режима прекращения огня оккупантами:

в направлении Новолуганского российско-террористические войска вели огонь из стрелкового оружия;

вблизи Песков враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе Золотого-4 позиции украинских военных обстреляли из автоматических станковых гранатометов;

в районе Травневого противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов;

неподалеку от Павлополя российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, — отмечается в сообщении.



Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 17 декабря, нарушения режима прекращения огня оккупантами не зафиксированы.

Напомним, недавно в одном из решений российских судов был де-юре признан факт пребывания войск страны-агрессора в ОРДЛО. Впоследствии в Кремле заявили, что появление в приговоре суда упоминания российских военных в ОРДЛО является «ошибкой составителей текста».