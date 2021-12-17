На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

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Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Слово і Діло»
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненhttps://racurs.ua/n164541-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-voennyy-esche-odin-ranen.htmlРакурс
Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.
Вчера, 16 декабря, боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных. В результате один украинский военный погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Раненого военного госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.
Были зафиксированы следующие случаи нарушения режима прекращения огня оккупантами:
- в направлении Новолуганского российско-террористические войска вели огонь из стрелкового оружия;
- вблизи Песков враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в районе Золотого-4 позиции украинских военных обстреляли из автоматических станковых гранатометов;
- в районе Травневого противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку от Павлополя российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня, 17 декабря, нарушения режима прекращения огня оккупантами не зафиксированы.
Напомним, недавно в одном из решений российских судов был де-юре признан факт пребывания войск страны-агрессора в ОРДЛО. Впоследствии в Кремле заявили, что появление в приговоре суда упоминания российских военных в ОРДЛО является «ошибкой составителей текста».
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