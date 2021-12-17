Лідери країн ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій

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Санкції проти Росії погодилися продовжити учасники саміту Євросоюзу. Обмеження триватимуть ще щонайменше півроку.

Про це у Твіттері повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Лідери країн ЄС одноголосно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії, — написав він.

Мішель додав, що Євросоюз закликає Росію виконати свою частину угоди і приступити до виконання мінських угод. Він підкреслив, що «якщо Росія здійснить подальші військові дії проти України, на неї чекають масовані наслідки і їй належить заплатити за це найвищу ціну».

Раніше лідери країн ЄС пообіцяли, що військовий напад Росії на Україну спричинить низку контрзаходів, включаючи скоординовані санкції проти Москви.

Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні результати та дорогі наслідки, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами, — зазначили в організації.

Резолюція пропонує ЄС заснувати глобальний механізм антикорупційних санкцій, що дасть змогу посилити контроль за російськими статками та інвестиціями сумнівного походження та послідовно посилити імплементацію законодавства ЄС з боротьби проти відмивання грошей.