«Нафтогаз» признался, что не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения

https://racurs.ua/n164545-naftogaz-priznalsya-chto-ne-smojet-dolgo-uderjivat-nizkie-ceny-na-gaz-dlya-naseleniya.html

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«Нафтогаз» признал, что нынешний рост цен на газ в Европе при одновременной их фиксации в Украине для населения и теплокоммунэнерго на относительно низком уровне делает ситуацию близкой к критической.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что его ведомство не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения, поскольку у НАК не хватит надолго собственного ресурса, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и той, которую платит население.

Рыночная цена газа составляет 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн.

За последний год — за один только год! — цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная — 8 грн. При том, что рыночная цена — 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, это все ресурс НАК «Нафтогаз». Поскольку мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 грн для нужд населения — эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне, — сказал глава «Нафтогаза».

Витренко заявил, что при столь высоких ценах «Нафтогаз» долго не сможет покрывать разницу.

Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую ​​разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с голосующими за бюджет депутатами, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать, — сказал Витренко.

Он считает, что стране нужно сокращать потребление газа и переходить на биотопливо.

По словам Витренко, если бы потребление газа на душу населения было, как в Польше, Украина не нуждалась бы в импорте газа.

Запасов газа в Украине достаточно, чтобы пережить зиму. Но я не исключаю рисков в случае, если зима окажется очень морозной. Покоя не будет, пока у Украины есть такой сосед, как постоянно шантажирующая Россия, — считает Витренко.

Слова Витренко прозвучали на фоне заявления от СБУ о критической ситуации с углем на украинских электростанциях.