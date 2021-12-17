Вакцинация детей – в США зарегистрированы первые осложнения

https://racurs.ua/n164561-vakcinaciya-detey-v-ssha-zaregistrirovany-pervye-oslojneniya.html

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Вакцинация от коронавируса в США доступна и для детей 5−11 лет. После прививки у восьми человек этой возрастной группы развился миокардит — разновидность воспаления сердечной мышцы.

Такие данные получил Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC). Детей вакцинируют препаратами производства Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

В то же время CDC не подтвердили связь между случаями миокардита и введенной пациентам вакциной. Зафиксированные случаи воспаления сердечной мышцы имели легкие последствия для пациентов.

Осложнения зафиксировали после того, как дети 5−11 лет получили больше 7 млн ​​прививок от коронавируса. Из них 5,1 млн доз — вакцинация первой дозой и около 2 млн — прививки второй дозой.

Ранее американские медики отметили, что частота случаев миокардита у парней в возрасте от 16−17 лет может составлять более 69 случаев на 1 млн вторых введенных доз, а также почти 40 случаев на 1 млн вторых доз у парней в возрасте 12−15 лет.

Напомним, осенью в США разрешили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Речь идет об использовании препарата BioNTech/Pfizer. Такое решение было принято после исследования, которое показало больше 90% эффективности вакцины в профилактике COVID-19 среди детей этой возрастной группы.

Как известно, вакцина Pfizer уже некоторое время используется для прививки подростков от 12 лет в разных странах мира. В США и Европейском Союзе она была допущена к использованию в этой возрастной группе с мая 2021 года.

Источник:Reuters