Неандертальцы меняли окружающий ландшафт

https://racurs.ua/n164560-izmenyat-okrujauschuu-sredu-nachali-esche-neandertalcy-uchenye.html

Ракурс

Антропогенные изменения в природе начали проявляться еще задолго до освоения людьми сельского хозяйства 10 тыс. лет назад, причем их осуществляли не только люди современного типа, но и неандертальцы.

Уже около 125 тыс. лет назад неандертальцы расчистили местность среди древних лесов на месте археологического памятника Ноймарк-Норд в Германии. К такому выводу пришли ученые из Лейденского университета (Нидерланды), проанализировавшие археологические находки на этом месте, сообщается в статье, опубликованной в Science Advances.

Так, анализ пыльцы растений показал, что вокруг занятой неандертальцами территории тогда росли леса, а в то время как непосредственно на месте их обитания была равнинная местность с травянистой растительностью.

Также находки показали, что здесь довольно часто разводили огонь.

Неандертальцы жили в районе Ноймарк-Норда в течение 2 тыс. лет. В Европе в то время было потепление, так что им не нужно было покидать эту местность в поисках пищи.

Таким образом, открытие нидерландских ученых показывает, что орудия труда неандертальцев и умение обращаться с огнем позволяли им так же изменять ландшафт, как это делали люди современного типа. Однако, такое влияние, вероятно, было ограничено, прежде всего из-за низкой плотности населения.

Источник: Science Advances