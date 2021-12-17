https://racurs.ua/n164559-umnyy-material-ot-pyaten-pota-na-odejde-sozdali-uchenye-foto.html

Ракурс

«Умный материал», который может распознавать капли пота на одежде и открывать в этих местах крошечные вентиляционные отверстия, создали ученые из университета Дьюка.

Такую «подкладку» можно пришить на одежду в проблемных местах. Об этом сообщает Daily Mail.

Материал содержит множество крошечных отверстий, которые открываются под воздействием избыточного тепла и капель пота. Как только человек вспотел, «умная» футболка это понимает и запускает систему дополнительной вентиляции. Как только тело достаточно охладилось, отверстия вновь закрываются. Таким образом новый материал способен поддерживать оптимальную температуру тела.

Материал частично сделан из нейлона и имеет встроенные частицы серебра для сохранения тепла при закрытых вентиляционных отверстиях. Для открытия и закрытия этих крошечных дырочек не требуется использование электроники — все происходит за счет физических процессов.

Авторы разработки считают, что их новый материал примерно на 16% лучше сохраняет тепло при холодной погоде и на 14% лучше охлаждает тело в жару или во время физической активности.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие, которое может изменить мир, сделали сингапурские ученые. Команда исследователей из Национального университета Сингапура создала пленку, которая может эффективно испарять пот с кожи человека во время занятий спортом.

Источник: Daily Mail