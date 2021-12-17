https://racurs.ua/ua/n164559-rozumnyy-material-vid-plyam-potu-na-odyazi-stvoryly-vcheni-foto.html

Ракурс

«Розумний матеріал», який може розпізнавати краплі поту на одязі та відкривати в цих місцях крихітні вентиляційні отвори, створили вчені з університету Дьюка.

Таку «підкладку» можна пришити на одяг у проблемних місцях. Про це повідомляє Daily Mail.

Матеріал містить безліч крихітних отворів, які відкриваються під впливом надлишкового тепла і крапель поту. Як тільки людина спітніла, «розумна» футболка це розуміє і запускає систему додаткової вентиляції. Як тільки тіло досить охолоне, отвори знову закриваються. У такий спосіб новий матеріал здатний підтримувати оптимальну температуру тіла.

Матеріал частково виготовлений з нейлону та має вбудовані частинки срібла для збереження тепла при закритих вентиляційних отворах. Для відкриття та закриття цих крихітних дірочок не потрібно використання електроніки — все відбувається шляхом фізичних процесів.

Автори розробки вважають, що їхній новий матеріал приблизно на 16% краще зберігає тепло при холодній погоді та на 14% краще охолоджує тіло в спеку або під час фізичної активності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття, яке може змінити світ, зробили сінгапурські вчені. Команда дослідників з Національного університету Сінгапуру створила плівку, яка може ефективно випаровувати піт зі шкіри людини під час занять спортом.

Джерело: Daily Mail