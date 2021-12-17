Меркель потрапила у «свинський» скандал на каналі «Рада». Фото: Сегодня

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Ракурс

Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, отримала вибачення від нового ведучого парламентського телеканалу «Рада» Володимира Петрова.

Він вибачився за те, що назвав її політику свинською. Ведучий пообіцяв, що надалі буде обережнішим у висловлюваннях. Про це Петров сказав у прямому ефірі каналу.

Я дозволив собі неприємне і нетактовне висловлювання щодо колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Мені шкода, що трапилася така ситуація. Того дня і на той момент я був дуже роздратований інформацією, яку отримав зі ЗМІ. Я не розібрався в ситуації до кінця і з мого боку було нетактовно називати поведінку жінки тим словом, яке озвучив. Я прошу вибачення у пані Меркель, — сказав ведучий.

Днями на телеканалі «Рада» ведучий Володимир Петров після сюжету про татуювання свині сказав фразу «а зараз про справжнє свинство» і почав говорити про політику екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Виявляється, що саме Ангела Меркель заблокувала поставки до України натівської зброї… Я зараз звертаюсь до власників тату-салону, які намагались татуювати свиню і яким це не дали зробити. Хлопці, я думаю, що ніхто з українців не буде проти, якщо ви спіймаєте Меркель і набʼєте їй на спині ось цю церкву з куполами, — сказав тоді ведучий.

Нагадаємо, в серпні 2021 року Володимир Зеленський просив канцлера ФРН Ангелу Меркель припинити блокувати постачання зброї Україні. Але канцлер категорично відмовилася навіть розглядати це питання.

Як пише газета Bild, Меркель змінила позицію, коли у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на дані розвідки США про стягування російських військ до кордону з Україною.