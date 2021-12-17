Меркель попала в «свинский» скандал на канале «Рада». Фото: Сегодня

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Ракурс

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, получила извинения от нового ведущего парламентского телеканала «Рада» Владимир Петров.

Он извинился за то, что назвал проводимую ее политику свинской. Ведущий пообещал, что впредь будет более осторожным в высказываниях. Об этом Петров сказал в прямом эфире канала.

Я позволил себе неприятное и нетактичное высказывание в отношении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Мне жаль, что случилась такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией, которую получил из СМИ. Я не разобрался в ситуации до конца и с моей стороны было нетактично называть поведение женщины тем словом, которое я озвучил. Я приношу извинения госпоже Меркель, — сказал ведущий.

На днях на телеканале «Рада» ведущий Владимир Петров после сюжета о татуировке свиньи произнес фразу «а сейчас о настоящем свинстве» и стал говорить о политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину натовского оружия… Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью и которым это не дали сделать. Ребята, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами, — сказал тогда ведущий.

Напомним, в августе 2021 года Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель перестать блокировать поставки оружия Украине. Но канцлер категорически отказалась даже рассматривать этот вопрос.

Как пишет газета Bild, Меркель сменила позицию, когда в СМИ появилась информация со ссылкой на данные разведки США о подтягивании российских войск на границу с Украиной.