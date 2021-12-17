https://racurs.ua/n164557-intervencii-rossii-gotovy-soprotivlyatsya-50-ukraincev-opros.html

Ракурс

Вторжению России в Украину готовы сопротивляться 50% украинцев. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос и установил, что каждый третий украинец готов браться за оружие.

Наиболее готовы на вооруженное сопротивление жители западных регионов. Об этом говорится в опросе КМИС.

В декабре 2021 года КМИС задал респондентам вопрос: «В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли ли Вы к каким-то действиям и если „да“, то каким именно?». В общем, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским захватчикам.

Каждый третий респондент (33,3%) готов брать оружие в руки. Сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления готовы 21,7%. В общем, тем или иным способом, сопротивляться готовы 50,2% украинцев. Готовность сопротивляться варьируется от 60,5% на западе до 37,2% на востоке.

Опрос проводился 3−11 декабря методом 2000 телефонных интервью на основе случайной выборки номеров во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких до 5%.