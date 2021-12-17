Протест. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164557-intervenciyi-rosiyi-gotovi-opyratysya-50-ukrayinciv-opytuvannya.html

Ракурс

Вторгненню Росії до України готові опиратися 50% українців. Київській міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування і встановив, що кожен третій українець готовий братися за зброю.

Найбільш готові на збройний опір жителі західних регіонів. Про це йдеться в опитуванні КМІС.

У грудні 2021 року КМІС ставив респондентам запитання: «У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо „так“, то яких саме?». Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським загарбникам.

Кожен третій респондент (33,3%) готовий брати зброю до рук. Опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору — 21,7%. Загалом, одним або іншим способом, чинити опір готові 50,2% українців. Готовність чинити опір варіює від 60,5% на заході до 37,2% на сході.

Опитування проводилося 3−11 грудня методом 2000 телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів у всіх регіонах України, крім окупованих. Вибірка репрезентативна для дорослого населення. Статистична похибка не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.