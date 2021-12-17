Рада поділилася з Генштабом автомобілями зі свого гаража, фото - Автоцентр

https://racurs.ua/ua/n164556-rada-podilylasya-z-genshtabom-80-avtomobilyamy-zi-svogo-garaja.html

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Верховна Рада передає 80 автомобілів на потреби військових.

17 грудня нардепи ухвалили постанову «Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України».

За таке рішення в парламенті знайшлося 311 голосів.

Як йдеться у пояснювальній записці до тексту постанови, пропонується передати на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України транспортні засоби у кількості 60 одиниць.

Ініціаторами законопроекту стали нардепи усіх фракцій Ради. Серед транспортних засобів, які переїдуть з гаражу Ради до військових, є легкові, вантажні авто, а також мікроавтоуси і автобуси ЛАЗ.