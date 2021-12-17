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Ракурс
Російському музиканту заборонили в’їзд в Україну, фото: «Форум Академгородка»

Залишились без «хорошої музики» — російського гітариста випровадили з України

17 гру 2021, 11:52
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Прикордонники не пропустили до України російського гітариста, який прибув до аеропорту «Бориспіль» авіарейсом зі Стамбула, щоб взяти участь в творчому проєкті.

Було встановлено, що музикант, ім’я якого не повідомляється, порушував порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідуючи фестивалі, які в різні роки проводилися на півострові. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав, — зазначається в повідомленні.

Також музикант отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Ну все, залишились без хорошої музики, — заявив він після того, як прикордонники оголосили йому рішення про заборону в’їзду.


За інформацією активіста Сергія Стерненка, гітаристом, якого не пропустили прикордонники, був музикант з групи «Город 312» Олександр Ільчук. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Олександр Ільчук, фото: «Діалог.UA»

Джерело: Ракурс


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