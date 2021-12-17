Несподівану причину виникнення мігрені назвали вчені. Фото: mozok.ua

https://racurs.ua/ua/n164554-nespodivanu-prychynu-vynyknennya-migreni-nazvaly-vcheni.html

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Причини виникнення мігрені вчені. З’ясувалося, що поява мігрені у дорослому віці може бути пов’язана з рівнем гормонів в утробі перед народженням.

Також з’ясувалося, що за мігрень у чоловіків та жінок відповідають різні гени. Дослідження вчених опубліковано у журналі Frontiers in Pain Research.

Дослідники вивчили дані 51 тис. 872 осіб, які брали участь у попередніх дослідженнях Шведського реєстру близнюків.

Саме використання для дослідження близнюків дозволило нівелювати вплив генів та виділити роль пренатальних умов.

Однак у дослідженні не вистачає даних про те, в якому віці у людей почалися перші напади, але в наступних роботах автори планують це виправити.

Ми вперше показали, що жінки з братом-близнюком мають більший ризик розвитку мігрені, ніж жінки з сестрою-близнюком, — розповіли вчені.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що саме пренатальні фактори, пов’язані з рівнем внутрішньоутробних гормонів, можуть сприяти появі мігрені.

Нагадаємо, американські дослідники запевняють, що мігрень може захищати організм людини від розвитку діабету. У людей, які страждають від мігрені, рідше виникає несприйнятливість до інсуліну — головної причини цукрового діабету другого типу.

Джерело: Frontiers in Pain Research