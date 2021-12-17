Несподівану причину виникнення мігрені назвали вчені

Несподівану причину виникнення мігрені назвали вченіhttps://racurs.ua/ua/n164554-nespodivanu-prychynu-vynyknennya-migreni-nazvaly-vcheni.htmlРакурс
Причини виникнення мігрені вчені. З’ясувалося, що поява мігрені у дорослому віці може бути пов’язана з рівнем гормонів в утробі перед народженням.
Також з’ясувалося, що за мігрень у чоловіків та жінок відповідають різні гени. Дослідження вчених опубліковано у журналі Frontiers in Pain Research.
Дослідники вивчили дані 51 тис. 872 осіб, які брали участь у попередніх дослідженнях Шведського реєстру близнюків.
Саме використання для дослідження близнюків дозволило нівелювати вплив генів та виділити роль пренатальних умов.
Однак у дослідженні не вистачає даних про те, в якому віці у людей почалися перші напади, але в наступних роботах автори планують це виправити.
Ми вперше показали, що жінки з братом-близнюком мають більший ризик розвитку мігрені, ніж жінки з сестрою-близнюком, — розповіли вчені.
Виходячи з цього можна зробити висновок, що саме пренатальні фактори, пов’язані з рівнем внутрішньоутробних гормонів, можуть сприяти появі мігрені.
Нагадаємо, американські дослідники запевняють, що мігрень може захищати організм людини від розвитку діабету. У людей, які страждають від мігрені, рідше виникає несприйнятливість до інсуліну — головної причини цукрового діабету другого типу.
Джерело: Frontiers in Pain Research