Ціна на газ перевищила 1,7 тис. дол. - “Газпром” скористався холодом у Європі, фото - Ракурс

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Спотова ціна газу в Європі увечері 16 грудня злетіла вище за 1,7 тис. дол. за тисячу кубометрів. Це сталося після оновлення прогнозу погоди в регіоні до суворіших значень, а також відмови «Газпрому» замовити додаткове прокачування газогоном «Ямал-Європа» на 17 грудня.

«Газпром» із початку грудня перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал-Європа» на місячній основі та перейшов на щоденне бронювання.

Згодом «Газпром» із другої спроби все ж таки забронював прокачування польською ділянкою газопроводу «Ямал-Європа» на п’ятницю. Заявка на прокачування склала 27 млн куб. м — на 15% нижче, ніж російський монополіст замовляв попередніми днями та місяцями.

Як результат — ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 146 євро за МВт. год, тобто 1,714 тис. дол. за тис. куб.

Вартість газу на торгах у Європі у п’ятницю, 17 грудня, впала майже на 10%. Ціна січневого ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 1,511 тис. дол. за тисячу кубометрів.

Загалом у листопаді контракт «на день вперед» торгувався на TTF у середньому за 945 дол., у грудні — 1,205 тис. дол. за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту сягнуло 521 дол.

Оновлений прогноз погоди обіцяє Європі з початку наступного тижня холодну погоду: безперервне зниження температури весь тиждень та її нижчі значення, ніж очікувалося раніше. У середньому груднева температура повітря у регіоні у грудні 2021 року на два градуси нижче, ніж роком раніше. Проте поточні значення температури повітря у Європі відповідають середньому рівню за останні 10 років.

Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел на поточному тижні (внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі — в середньому 11,5% за перші три дні) суттєво нижче, ніж за попередній тиждень (15,6%), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 61,45% від їх максимальної місткості (дані на ранок середовища) — це на 16,7% менше за середнє значення за останні п’ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

16 грудня лідери країн Європейського союзу ґрунтовно обговорили проблему високих цін на енергоресурси, однак через розбіжності не змогли сформулювати остаточну заяву на цю тему, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Учасники саміту ЄС планували обговорювати, чи немає спекуляції на європейських ринках енергоресурсів.