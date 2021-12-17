Цена на газ превысила 1,7 тыс. дол. — «Газпром» воспользовался холодом в Европе

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Спотовая цена газа в Европе вечером 16 декабря взлетела выше 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров. Это произошло после обновления прогноза погоды в регионе до более строгих значений, а также отказа «Газпрома» заказать дополнительную прокачку по газопроводу «Ямал-Европа» на 17 декабря.

«Газпром» с начала декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месячной основе и перешел на ежедневное бронирование.

Впоследствии «Газпром» со второй попытки все же забронировал прокачку по польскому участку газопровода «Ямал-Европа» на пятницу. Заявка на прокачку составила 27 млн ​​куб. м — на 15% ниже, чем российский монополист заказывал в предыдущие дни и месяцы.

Как результат — цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 146 евро за МВт. ч, то есть 1,714 тыс. долл. за тыс. куб.

Стоимость газа на торгах в Европе в пятницу, 17 декабря, упала почти на 10%. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1,511 тыс. дол. за тысячу кубометров.

В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем за 945 долл., в декабре — 1,205 тыс. долл. за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 521 долл.

Обновленный прогноз погоды обещает Европе с начала следующей недели холодную погоду: непрерывное снижение температуры на всю неделю и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года на два градуса ниже, чем годом ранее. Однако текущие значения температуры воздуха в Европе соответствуют среднему уровню за последние 10 лет.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников на текущей неделе (вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе — в среднем 11,5% за первые три дня) существенно ниже, чем за предыдущую неделю (15,6%), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 61,45% от их максимальной емкости (данные на утро среды) — это на 16,7% меньше среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

16 декабря лидеры стран Европейского союза обсудили проблему высоких цен на энергоресурсы, однако из-за разногласий не смогли сформулировать окончательное заявление на эту тему, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Участники саммита ЕС планировали обсуждать, нет ли спекуляции на европейских рынках энергоресурсов.