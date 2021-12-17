Бизнес Порошенко проверят по поводу монополизации рынка патоки и сиропов

Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n164552-biznes-poroshenko-proveryat-na-monopolizaciu-rynka-patoki-i-siropov.html

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Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности» и пятый президент Украины, может быть признан олигархом из-за монополии на рынке патоки и сиропов.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает Roshen Europe B. V в злоупотреблениях на рынке в 2018—2019 годах путем повышения цен для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В течение 2018 года она (Roshen, — ред.) устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей — кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив влияние на рынок в связи с запретом импорта из России патоки (сиропов), группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа, — заявили в комитете.

Там считают, что «Рошен» должен признать, что совершила два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за злоупотребления монопольным положением. Решение по этому делу АМКУ намерен принять 21 декабря 2021 года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года. Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий

Напомним, ранее мы сообщали, что одним из четырех критериев определения личности олигархом в Украине является монопольное положение бизнеса на одном из рынков.