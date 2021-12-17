Бізнес Порошенка перевірять щодо монополізації на ринку патоки та сиропів

Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164552-biznes-poroshenka-pereviryat-schodo-monopolizaciyi-na-rynku-patoky-ta-syropiv.html

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Петро Порошенко, лідер «Європейської солідарності» і п’ятий президент України, може бути визнаний олігархом через монополію на ринку патоки і сиропів.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підозрює Roshen Europe B. V у зловживаннях на ринку у 2018−2019 роках шляхом підвищення цін для споживачів. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Упродовж 2018 року вона (Roshen, — ред.) встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів — кондитерських фабрик. У 2019 році посиливши вплив на ринок у зв’язку із забороною імпорту з РФ патоки (сиропів), група підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу, — заявили в комітеті.

Там вважають, що «Рошен» має визнати, що скоїла два порушення законодавства про захист економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем і має припинити порушення. Рішення в цій справі АМКУ має намір ухвалити 21 грудня 2021 року.

Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року. Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одним із чотирьох критеріїв визначення особи олігархом в Україні є монопольне становище бізнесу на одному з ринків.