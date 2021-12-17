Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна закупить препарат від коронавірусу, фото: «Укрінформ»

300 тис. курсів препарату від коронавірусу закупить Україна — деталі

17 гру 2021, 11:12
999

Україна закупить 300 тис. курсів препарату від коронавірусу «Молнупіравір». Препарат застосовуватимуть у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби у пацієнтів.

Відповідну угоду 16 грудня підписало Міністерство охорони здоров’я України. Про це сьогодні, 17 грудня, під час брифінгу повідомив першого заступника міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.

«Молнупіравір» — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби", — наголосив Комаріда.

Чиновник зазначив, що Велика Британія уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають фактори ризику:

  • надмірну вагу;
  • вік понад 60 років;
  • цукровий діабет;
  • хвороби серця.

«Молнупіравір» — це пігулки, тому він не має особливих вимог до використання і його зручно приймати", — зазначив він.


Водночас Комаріда додав, що попри медичні досягнення, найкращим методом боротьби з COVID-19 все ще залишається вакцинація.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів