Україна закупить препарат від коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164551-300-tys-kursiv-preparatu-vid-koronavirusu-zakupyt-ukrayina-detali.html

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Україна закупить 300 тис. курсів препарату від коронавірусу «Молнупіравір». Препарат застосовуватимуть у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби у пацієнтів.

Відповідну угоду 16 грудня підписало Міністерство охорони здоров’я України. Про це сьогодні, 17 грудня, під час брифінгу повідомив першого заступника міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.

«Молнупіравір» — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби", — наголосив Комаріда.

Чиновник зазначив, що Велика Британія уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають фактори ризику:

надмірну вагу;

вік понад 60 років;

цукровий діабет;

хвороби серця.

«Молнупіравір» — це пігулки, тому він не має особливих вимог до використання і його зручно приймати", — зазначив він.



Водночас Комаріда додав, що попри медичні досягнення, найкращим методом боротьби з COVID-19 все ще залишається вакцинація.