300 тис. курсів препарату від коронавірусу закупить Україна — деталіhttps://racurs.ua/ua/n164551-300-tys-kursiv-preparatu-vid-koronavirusu-zakupyt-ukrayina-detali.htmlРакурс
Україна закупить 300 тис. курсів препарату від коронавірусу «Молнупіравір». Препарат застосовуватимуть у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби у пацієнтів.
Відповідну угоду 16 грудня підписало Міністерство охорони здоров’я України. Про це сьогодні, 17 грудня, під час брифінгу повідомив першого заступника міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.
«Молнупіравір» — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби", — наголосив Комаріда.
Чиновник зазначив, що Велика Британія уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають фактори ризику:
- надмірну вагу;
- вік понад 60 років;
- цукровий діабет;
- хвороби серця.
«Молнупіравір» — це пігулки, тому він не має особливих вимог до використання і його зручно приймати", — зазначив він.
Водночас Комаріда додав, що попри медичні досягнення, найкращим методом боротьби з COVID-19 все ще залишається вакцинація.