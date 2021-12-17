Соціологи розповіли про ставлення українців до Росії. Фото: Слово і діло

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Ставлення українців до Росії та росіян до України оцінили соціологи в новому дослідженні. В Україні в листопаді 2021 року добре або дуже добре ставилося до Росії 39% українців.

Водночас 47% опитаних заявили, що вони погано ставляться до країни-агресора. Ще 12% людей не визначилися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У порівнянні з лютим 2021 року загалом простежується погіршення ставлення до Росії. Можливо, це пов’язано з ескалацією біля кордонів України.

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону:

у західних областях позитивно ставляться до Росії 26%,

в центральних регіонах — 35%,

на півдні країни — 49%,

в східних областях — 52%.

За даними «Левада-центру», в Росії добре або дуже добре ставилися до України 45% населення, погано або дуже погано — 43%, 12% не визначилися.

У порівнянні з лютим 2021 року ставлення помітно погіршилося, оскільки в лютому ще 54% росіян добре ставилися до України.

КМІС упродовж 2−11 листопада провів всеукраїнське опитування методом телефонних інтерв’ю. Опитали 2 тис. 3 респондентів старше 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

«Левада-центр» проводив опитування з 25 листопада по 1 грудня серед росіян старше 18 років. Опитали 1 тис. 603 людей методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%.