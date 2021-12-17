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Ракурс

Нова кримська резолюція ООН — Росію підтримали 25 країн (СПИСОК)

17 гру 2021, 10:58
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Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Голосування завершилося у ніч на 17 грудня.

За нову резолюцію, вже шосту, проголосувало 65 країн, «проти» — 25, «утрималися» — 85. Про це повідомляє «Ліга».

Голосування. Фото: Ліга

Державу-окупанта Росію підтримали 25 країн світу:

  • Вірменія;
  • Білорусь;
  • Бурунді;
  • Венесуела;
  • Зімбабве;
  • Індія;
  • Іран;
  • Камбоджа;
  • Китай;
  • Куба;
  • Казахстан;
  • Киргизстан;
  • Малі;
  • Нікарагуа;
  • Саудівська Аравія;
  • Сербія;
  • Сирія;
  • Північна Корея;
  • Філіппіни;
  • Шрі-Ланка;
  • Ерітрея.

У резолюції зафіксували нові факти про порушення міжнародного права та прав людини в Криму з боку РФ. Резолюція закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму і звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Генеральна асамблея ООН 9 грудня ухвалила посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Росією Криму. Також у документі міститься підтримка дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа».

Джерело: Ліга

Джерело: Ракурс


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