https://racurs.ua/ua/n164549-nova-krymska-rezoluciya-oon-rosiu-pidtrymaly-25-krayin-spysok.html

Ракурс

Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Голосування завершилося у ніч на 17 грудня.

За нову резолюцію, вже шосту, проголосувало 65 країн, «проти» — 25, «утрималися» — 85. Про це повідомляє «Ліга».

Державу-окупанта Росію підтримали 25 країн світу:

Вірменія;

Білорусь;

Бурунді;

Венесуела;

Зімбабве;

Індія;

Іран;

Камбоджа;

Китай;

Куба;

Казахстан;

Киргизстан;

Малі;

Нікарагуа;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сирія;

Північна Корея;

Філіппіни;

Шрі-Ланка;

Ерітрея.

У резолюції зафіксували нові факти про порушення міжнародного права та прав людини в Криму з боку РФ. Резолюція закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму і звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Генеральна асамблея ООН 9 грудня ухвалила посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Росією Криму. Також у документі міститься підтримка дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа».

Джерело: Ліга