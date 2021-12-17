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Нова кримська резолюція ООН — Росію підтримали 25 країн (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n164549-nova-krymska-rezoluciya-oon-rosiu-pidtrymaly-25-krayin-spysok.htmlРакурс
Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Голосування завершилося у ніч на 17 грудня.
За нову резолюцію, вже шосту, проголосувало 65 країн, «проти» — 25, «утрималися» — 85. Про це повідомляє «Ліга».
Державу-окупанта Росію підтримали 25 країн світу:
- Вірменія;
- Білорусь;
- Бурунді;
- Венесуела;
- Зімбабве;
- Індія;
- Іран;
- Камбоджа;
- Китай;
- Куба;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Малі;
- Нікарагуа;
- Саудівська Аравія;
- Сербія;
- Сирія;
- Північна Корея;
- Філіппіни;
- Шрі-Ланка;
- Ерітрея.
У резолюції зафіксували нові факти про порушення міжнародного права та прав людини в Криму з боку РФ. Резолюція закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму і звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Генеральна асамблея ООН 9 грудня ухвалила посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Росією Криму. Також у документі міститься підтримка дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа».
Джерело: Ліга
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