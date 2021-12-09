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Ракурс
“Кримську платформу” підтримала Генасамблея ООН попри протести РФ

«Кримську платформу» підтримала Генасамблея ООН попри протести РФ

9 гру 2021, 20:06
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Генеральна асамблея ООН 9 грудня ухвалила посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Росією Криму. Також у документі міститься підтримка дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа».

Про це повідомляє у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку «Кримської платформи», закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї і військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному і Азовському морях, — написав головний дипломат України.


Нагадаємо, раніше у Москві заявляли, що цілі «Кримської платформи» нібито приречені на провал. «Кримська платформа», за задумом Києва, має стати постійним міжнародним консультативно-координаційним механізмом для повернення теми Криму у міжнародний порядок денний.

Проект резолюції про ситуацію з правами людини в Криму цьогоріч у комітеті підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти. Ключовими нововведеннями резолюції стали статус Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка «Кримської платформи», наголос на відповідальності РФ за дотримання прав кримських татар, вимога скасувати вироки.

Джерело: Ракурс


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