“Фак” Лероса Зеленському — ДБР завершило розслідування

https://racurs.ua/ua/n164212-fak-lerosa-zelenskomu-dbr-zavershylo-rozsliduvannya.html

Ракурс

Гео Лерос, колишній депутат від «Слуги народу», тепер може ознайомитися з матеріалами двох кримінальних проваджень — за свою поведінку у Верховній Раді (нецензурний жест у бік президента Володимира Зеленського) та невиконання рішення суду. Розслідування цих проваджень вже завершило Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суд, — повідомляє прес-служба ДБР 9 грудня.

Парламентарю повідомлено про підозру «за грубе порушення громадського порядку» у сесійній залі Верховної Ради та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили. У другому епізоді ДБР встановило, що 11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною інформацію, поширену Леросом торік 29 березня у Фейсбуці.

Нагадаємо, 4 листопада Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави та показав середній палець Зеленському. В іншому епізоді йдеться про пост у Фейсбук із критикою брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.