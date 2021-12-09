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Ракурс
“Фак” Лероса Зеленському — ДБР завершило розслідування

«Фак» Лероса Зеленському — ДБР завершило розслідування

9 гру 2021, 19:30
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Гео Лерос, колишній депутат від «Слуги народу», тепер може ознайомитися з матеріалами двох кримінальних проваджень — за свою поведінку у Верховній Раді (нецензурний жест у бік президента Володимира Зеленського) та невиконання рішення суду. Розслідування цих проваджень вже завершило Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суд, — повідомляє прес-служба ДБР 9 грудня.

Парламентарю повідомлено про підозру «за грубе порушення громадського порядку» у сесійній залі Верховної Ради та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили. У другому епізоді ДБР встановило, що 11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною інформацію, поширену Леросом торік 29 березня у Фейсбуці.


Нагадаємо, 4 листопада Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави та показав середній палець Зеленському. В іншому епізоді йдеться про пост у Фейсбук із критикою брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Джерело: Ракурс


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