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Ракурс
Перший катер для охорони України спустили на воду у Франції

Перший катер для охорони України спустили на воду у Франції (ВІДЕО)

9 гру 2021, 19:02
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Перший катер для охорони України 9 грудня спустили на воду у Франції. Катер FPB98MKI збудований для охорони морських кордонів нашої держави.

Французька сторона завершує остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Прибуття нового катера в Україну очікується навесні, після проведення ходових випробувань. Про це у четвер повідомила прес-служба Держприкордонслужби.


На заході спуску на воду був присутній український посол у Франції Вадим Омельченко, а також представники ДПСУ. Омельченко нагадав, що одним із здобутків цього контракту є те, що п’ять із 20 катерів, які планується побудувати, будуть вироблені на українських потужностях у Миколаєві з допомогою французьких спеціалістів.

Джерело: Ракурс


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