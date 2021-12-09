Перший катер для охорони України спустили на воду у Франції

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Перший катер для охорони України 9 грудня спустили на воду у Франції. Катер FPB98MKI збудований для охорони морських кордонів нашої держави.

Французька сторона завершує остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Прибуття нового катера в Україну очікується навесні, після проведення ходових випробувань. Про це у четвер повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

На заході спуску на воду був присутній український посол у Франції Вадим Омельченко, а також представники ДПСУ. Омельченко нагадав, що одним із здобутків цього контракту є те, що п’ять із 20 катерів, які планується побудувати, будуть вироблені на українських потужностях у Миколаєві з допомогою французьких спеціалістів.