Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Первый катер для охраны Украины спустили на воду во Франции – катер FPB98MKI

Первый катер для охраны Украины спустили на воду во Франции (ВИДЕО)

9 дек 2021, 19:02
999

Первый катер для Украины 9 декабря был спущен на воду во Франции. Катер FPB98MKI построен для охраны морских границ нашего государства.

Французская сторона завершает окончательные работы по монтажу, отладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Прибытие нового катера в Украину ожидается весной после проведения ходовых испытаний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.


На мероприятии спуска на воду присутствовал украинский посол во Франции Вадим Омельченко, а также представители ГПСУ. Омельченко напомнил, что одним из достижений этого контракта является то, что пять из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены на украинских мощностях в Николаеве с помощью французских специалистов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров