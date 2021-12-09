Первый катер для охраны Украины спустили на воду во Франции – катер FPB98MKI

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Первый катер для Украины 9 декабря был спущен на воду во Франции. Катер FPB98MKI построен для охраны морских границ нашего государства.

Французская сторона завершает окончательные работы по монтажу, отладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Прибытие нового катера в Украину ожидается весной после проведения ходовых испытаний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

На мероприятии спуска на воду присутствовал украинский посол во Франции Вадим Омельченко, а также представители ГПСУ. Омельченко напомнил, что одним из достижений этого контракта является то, что пять из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены на украинских мощностях в Николаеве с помощью французских специалистов.