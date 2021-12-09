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Ракурс
«Фак» Лероса Зеленскому - ГБР завершило расследование

«Фак» Лероса Зеленскому — ГБР завершило расследование

9 дек 2021, 19:30
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Гео Лерос, бывший депутат от «Слуги народа», теперь может ознакомиться с материалами двух уголовных производств — за свое поведение в Верховной Раде (нецензурный жест в сторону президента Владимира Зеленского) и неисполнении решения суда. Расследование этих производств уже завершило Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и неисполнении решения суд, — сообщает пресс-служба ГБР 9 декабря.

Парламентарию уведомлено о подозрении «за грубое нарушение общественного порядка» в сессионном зале Верховной Рады и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу. Во втором эпизоде Госбюро установило, что 11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной информацию, распространенную Леросом 29 марта 2020 года в Фейсбуке.


Напомним, 4 ноября Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства и показал средний палец Зеленскому. Во втором эпизоде речь идет о посте в Фейсбуке с критикой брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Источник: Ракурс


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