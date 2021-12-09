«Фак» Лероса Зеленскому - ГБР завершило расследование

https://racurs.ua/n164212-fak-lerosa-zelenskomu-gbr-zavershilo-rassledovanie.html

Ракурс

Гео Лерос, бывший депутат от «Слуги народа», теперь может ознакомиться с материалами двух уголовных производств — за свое поведение в Верховной Раде (нецензурный жест в сторону президента Владимира Зеленского) и неисполнении решения суда. Расследование этих производств уже завершило Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и неисполнении решения суд, — сообщает пресс-служба ГБР 9 декабря.

Парламентарию уведомлено о подозрении «за грубое нарушение общественного порядка» в сессионном зале Верховной Рады и за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу. Во втором эпизоде Госбюро установило, что 11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной информацию, распространенную Леросом 29 марта 2020 года в Фейсбуке.

Напомним, 4 ноября Лерос, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства и показал средний палец Зеленскому. Во втором эпизоде речь идет о посте в Фейсбуке с критикой брата главы Офиса президента Дениса Ермака.