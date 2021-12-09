«Крымскую платформу» поддержала Генассамблея ООН, несмотря на протесты РФ

https://racurs.ua/n164213-krymskuu-platformu-podderjala-genassambleya-oon-nesmotrya-na-protesty-rf.html

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Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла усиленную резолюцию, касающуюся милитаризации оккупированного Россией Крыма. Также в документе содержится поддержка дипломатической инициативы Украины «Крымская платформа».

Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию о милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку «Крымской платформы», призывает Россию прекратить перебрасывание на остров оружия и военных, нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, — написал главный дипломат Украины.

Напомним, ранее в Москве заявляли, что цели «Крымской платформы» якобы обречены на провал. «Крымская платформа», по замыслу Киева, должна стать постоянным международным консультативно-координационным механизмом для возвращения темы Крыма в международную повестку дня.

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму в комитете поддержали 64 страны, 93 воздержались и 20 проголосовали против. Ключевыми нововведениями резолюции стали статус Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка «Крымской платформы», упор на ответственность РФ за соблюдение прав крымских татар, требование отменить приговоры.