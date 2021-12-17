https://racurs.ua/n164549-novaya-krymskaya-rezoluciya-oon-rossiu-podderjali-25-stran-spisok.html

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Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Голосование завершилось в ночь на 17 декабря.

За новую резолюцию, уже шестую, проголосовало 65 стран, «против» — 25, «воздержались» — 85. Об этом сообщает «Лига».

Государство-оккупанта Россию поддержали 25 стран мира:

Армения;

Беларусь;

Бурунди;

Венесуэла;

Зимбабве;

Индия;

Иран;

Камбоджа;

Китай;

Куба;

Казахстан;

Кыргызстан;

Мали;

Никарагуа;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сирия;

Северная Корея;

Филиппины;

Шри-Ланка;

Эритрея.

В резолюции зафиксировали новые факты о нарушении международного права и прав человека в Крыму со стороны РФ. Резолюция призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма и освободить граждан Украины, незаконно содержащихся за решеткой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла усиленную резолюцию, которая касается милитаризации оккупированного Россией Крыма. Также в документе содержится поддержка дипломатической инициативы Украины «Крымская платформа».

Источник: Лига