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Новая крымская резолюция ООН — Россию поддержали 25 стран (СПИСОК)https://racurs.ua/n164549-novaya-krymskaya-rezoluciya-oon-rossiu-podderjali-25-stran-spisok.htmlРакурс
Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Голосование завершилось в ночь на 17 декабря.
За новую резолюцию, уже шестую, проголосовало 65 стран, «против» — 25, «воздержались» — 85. Об этом сообщает «Лига».
Государство-оккупанта Россию поддержали 25 стран мира:
- Армения;
- Беларусь;
- Бурунди;
- Венесуэла;
- Зимбабве;
- Индия;
- Иран;
- Камбоджа;
- Китай;
- Куба;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Мали;
- Никарагуа;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Сирия;
- Северная Корея;
- Филиппины;
- Шри-Ланка;
- Эритрея.
В резолюции зафиксировали новые факты о нарушении международного права и прав человека в Крыму со стороны РФ. Резолюция призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма и освободить граждан Украины, незаконно содержащихся за решеткой.
Напомним, ранее мы сообщали, что Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла усиленную резолюцию, которая касается милитаризации оккупированного Россией Крыма. Также в документе содержится поддержка дипломатической инициативы Украины «Крымская платформа».
Источник: Лига
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