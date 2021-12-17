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Ракурс

Новая крымская резолюция ООН — Россию поддержали 25 стран (СПИСОК)

17 дек 2021, 10:58
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Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Голосование завершилось в ночь на 17 декабря.

За новую резолюцию, уже шестую, проголосовало 65 стран, «против» — 25, «воздержались» — 85. Об этом сообщает «Лига».

Голосование. Фото: ЛигаГосударство-оккупанта Россию поддержали 25 стран мира:

  • Армения;
  • Беларусь;
  • Бурунди;
  • Венесуэла;
  • Зимбабве;
  • Индия;
  • Иран;
  • Камбоджа;
  • Китай;
  • Куба;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Мали;
  • Никарагуа;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Сирия;
  • Северная Корея;
  • Филиппины;
  • Шри-Ланка;
  • Эритрея.

В резолюции зафиксировали новые факты о нарушении международного права и прав человека в Крыму со стороны РФ. Резолюция призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма и освободить граждан Украины, незаконно содержащихся за решеткой.


Напомним, ранее мы сообщали, что Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла усиленную резолюцию, которая касается милитаризации оккупированного Россией Крыма. Также в документе содержится поддержка дипломатической инициативы Украины «Крымская платформа».

Источник: Лига

Источник: Ракурс


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