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Ракурс
Социологи рассказали об отношении украинцев к России. Фото: Слово и дело

Братская ненависть — социологи об отношении украинцев к РФ и россиян к Украине

17 дек 2021, 11:08
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Отношение украинцев к России и россиян к Украине оценили социологи в новом исследовании. В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к России 39% украинцев.

В то же время 47% опрошенных заявили, что они плохо относятся к стране-агрессору. Еще 12% человек затруднилось с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По сравнению с февралем 2021 года в целом наблюдается ухудшение отношения к России. Возможно, это связано с эскалацией возле границ Украины.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона:

  • в западных областях положительно относятся к России 26%,
  • в центральных регионах — 35%,
  • на юге страны — 49%,
  • в восточных областях — 52%.

По данным «Левада-центра», в России хорошо или очень хорошо относились к Украине 45% населения, плохо или очень плохо — 43%, 12% не определились.

По сравнению с февралем 2021 года отношение заметно ухудшилось, поскольку в феврале еще 54% россиян хорошо относились к Украине.


КМИС в течение 2−11 ноября провел всеукраинский опрос методом телефонных интервью. Опросили 2 тыс. 3 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,4%.

«Левада-центр» проводил опрос с 25 ноября по 1 декабря среди россиян старше 18 лет. Опросили 1 тыс. 603 человека методом личного интервью. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,4%.

Источник: Ракурс


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