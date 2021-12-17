Украина закупит препарат от коронавируса, фото: «Укринформ»

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Украина закупит 300 тыс. курсов препарата от коронавируса «Молнупиравир». Препарат будут применять в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов.

Соответствующее соглашение 16 декабря подписало Министерство здравоохранения Украины. Об этом сегодня, 17 декабря, во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

«Молнупиравир» — это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни", — отметил Комарида.

Чиновник отметил, что Великобритания уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих факторы риска:

избыточный вес;

возраст свыше 60 лет;

сахарный диабет;

болезни сердца.

«Молнупиравир» — это таблетки, поэтому у него нет особых требований к использованию и его удобно принимать, — отметил он.



В то же время Комарида добавил, что, несмотря на медицинские достижения, самым лучшим методом борьбы с COVID-19 все еще остается вакцинация.