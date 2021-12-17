300 тыс. курсов препарата от коронавируса закупит Украина — деталиhttps://racurs.ua/n164551-300-tys-kursov-preparata-ot-koronavirusa-zakupit-ukraina-detali.htmlРакурс
Украина закупит 300 тыс. курсов препарата от коронавируса «Молнупиравир». Препарат будут применять в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов.
Соответствующее соглашение 16 декабря подписало Министерство здравоохранения Украины. Об этом сегодня, 17 декабря, во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.
«Молнупиравир» — это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни", — отметил Комарида.
Чиновник отметил, что Великобритания уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих факторы риска:
- избыточный вес;
- возраст свыше 60 лет;
- сахарный диабет;
- болезни сердца.
«Молнупиравир» — это таблетки, поэтому у него нет особых требований к использованию и его удобно принимать, — отметил он.
В то же время Комарида добавил, что, несмотря на медицинские достижения, самым лучшим методом борьбы с COVID-19 все еще остается вакцинация.