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Украина закупит препарат от коронавируса, фото: «Укринформ»

300 тыс. курсов препарата от коронавируса закупит Украина — детали

17 дек 2021, 11:12
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Украина закупит 300 тыс. курсов препарата от коронавируса «Молнупиравир». Препарат будут применять в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов.

Соответствующее соглашение 16 декабря подписало Министерство здравоохранения Украины. Об этом сегодня, 17 декабря, во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

«Молнупиравир» — это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни", — отметил Комарида.

Чиновник отметил, что Великобритания уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, имеющих факторы риска:

  • избыточный вес;
  • возраст свыше 60 лет;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца.

«Молнупиравир» — это таблетки, поэтому у него нет особых требований к использованию и его удобно принимать, — отметил он.


В то же время Комарида добавил, что, несмотря на медицинские достижения, самым лучшим методом борьбы с COVID-19 все еще остается вакцинация.

Источник: Ракурс


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