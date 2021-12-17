Неожиданную причину возникновения мигрени назвали ученые. Фото: mozok.ua

https://racurs.ua/n164554-neojidannuu-prichinu-vozniknoveniya-migreni-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Причини возникновения мигрени исследователи ученые. Выяснилось, что появление мигреней во взрослом возрасте может быть связано с уровнем гормонов в утробе перед рождением.

Также выяснилось, что за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены. Исследование ученых опубликовано в журнале Frontiers in Pain Research.

Исследователи изучили данные 51 тыс. 872 человек, которые участвовали в предыдущих исследованиях Шведского реестра близнецов.

Именно использование для исследования близнецов позволило нивелировать влияние генов и выделить роль пренатальных условий.

Однако в исследовании не хватает данных о том, в каком возрасте у людей начались первые приступы, но в следующих работах авторы планируют это исправить.

Мы впервые показали, что женщины с братом-близнецом имеют большее высокий риск развития мигреней, чем женщины с сестрой-близнецом, — рассказали ученые.

Исходя из этого можно заключить, что именно пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов, могут способствовать появлению мигреней.

Напомним, американские исследователи уверяют, что мигрень может защищать организм человека от развития диабета. У людей, которые страдают от мигрени, реже возникает невосприимчивость к инсулину — главной причине сахарного диабета второго типа.

Источник: Frontiers in Pain Research