Российскому музыканту запретили въезд в Украину, фото: «Форум Академгородка»

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Ракурс

Пограничники не пропустили в Украину российского гитариста, прибывшего в аэропорт «Борисполь» авиарейсом из Стамбула с целью участия в творческом проекте.

Было установлено, что музыкант, имя которого не сообщается, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали, в разные годы проводившиеся на полуострове. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

На вопрос, когда он последний раз посещал ВОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал, — отмечается в сообщении.

Также музыкант получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Ну все, остались без хорошей музыки, — заявил он после того, как пограничники объявили ему решение о запрете въезда.

По информации активиста Сергея Стерненко, гитаристом, которого не пропустили пограничники, был музыкант из группы «Город 312» Александр Ильчук. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.