Рада поделилась с Генштабом 80 автомобилями из своего гаража

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Верховная Рада передает 80 автомобилей на нужды военных.

17 декабря нардепы приняли постановление «О передаче отдельного имущества, обеспечивающего деятельность Верховной Рады Украины, на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины».

За такое решение в парламенте нашлось 311 голосов.

Как говорится в пояснительной записке текста постановления, предлагается передать на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины транспортные средства в количестве 60 единиц.

Инициаторами законопроекта стали нардепы всех фракций Рады. Среди транспортных средств, которые переедут из гаража Рады к военным, есть легковые, грузовые автомобили, а также микроавтоусы и автобусы ЛАЗ.