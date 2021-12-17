Неандертальці змінювали довколишній ландшафт

https://racurs.ua/ua/n164560-zminuvaty-dovkillya-pochaly-sche-neandertalci-ucheni.html

Ракурс

Антропогенні зміни у природі почали проявлятися ще задовго до освоєння людьми сільського господарства 10 тис. років тому, причому здійснювали їх не лише люди сучасного типу, а й неандертальці.

Вже близько 125 тис. років тому неандертальці розчистили для себе місцевість серед стародавніх лісів на місці археологічної пам’ятки Ноймарк-Норд у Німеччині. Такого висновку дійшли учені з Лейденського університету (Нідерланди), які проаналізували археологічні знахідки на цьому місці, повідомляється у статті, опублікованій у Science Advances.

Так, аналіз пилку рослин показав, що довкола зайнятої неандертальцями території тоді росли ліси, а той час як безпосередньо на місці їх проживання була рівнинна місцевість з трав’янистою рослинністю.

Також знахідки показали, що на цьому місці досить часто розводили вогонь.

Неандертальці жили в районі Ноймарк-Норд впродовж 2 тис. років. У Європі в той час було потепління, тож їм не потрібно було залишати цю місцевість в пошуках їжі.

Таким чином, відкриття нідерландських учених показує, що знаряддя праці неандертальців та вміння поводитися з вогнем дозволяли їм так само змінювати ландшафт, як це робили люди сучасного типу. Проте, такий вплив, ймовірно, було обмеженим, передусім через низьку щільність населення.

Джерело: Science Advances