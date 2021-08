Малюнки неандертальців віком 65 тисяч років знайшли у печері Іспанії

Малюнки неандертальців віком 65 тисяч років виявили в печері Куева де Ардалес на території Іспанії місцеві дослідники разом зі вченими з Португалії, Франції, Норвегії та Німеччини. Малюнки були нанесені неандертальцями між 45 і 65 тис. років тому.

Хімічний аналіз наскельних картин показав, що вони мають рукотворне походження. Окрім цього, пігмент вохри неандертальці приносили з іншої території. Ймовірно, карстові утворення відігравали символічну роль у деяких груп неандертальців, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.

Малюнки та прикраси, які вчені виявляють на місці пізніх неандертальських стоянок, були виготовлені під впливом кроманьйонців. Ймовірно, неандертальці мали власні поховальні ритуали і особливо трепетно ставилися до поховань дітей.

Радіоізотопне датування кальциту з печери засвідчило, що малюнки було нанесено у різний період часу. Найбільш ранні малюнки датовані 65,5 тис. років тому, а найпізніші — приблизно 45,3 тис. років тому. Єдиною популяцією людей в Європі у той час були неандертальці.