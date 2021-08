Рисунки неандертальцев возрастом 65 тысяч лет нашли в пещере Испании

Рисунки неандертальцев возрастом 65 тысяч лет обнаружили в пещере Куэва де Ардалес на территории Испании местные исследователи в сотрудничестве с учеными из Португалии, Франции, Норвегии и Германии. Рисунки были нанесены неандертальцами между 45 и 65 тыс. лет назад.

Химический анализ наскальных картин показал, что они имеют рукотворное происхождение. Кроме этого, пигмент охры неандертальцы приносили с другой территории. Вероятно, карстовые образования играли символическую роль у некоторых групп неандертальцев, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

Рисунки и украшения, которые ученые обнаруживают на месте поздних неандертальских стоянок, были изготовлены под влиянием кроманьонцев. Вероятно, неандертальцы имели собственные погребальные ритуалы и особенно трепетно относились к захоронениям детей.

Радиоизотопное датирование кальцита из пещеры показало, что рисунки были нанесены в разный период времени. Самые ранние рисунки датированы 65,5 тыс. лет назад, а самые поздние — примерно 45,3 тыс. лет назад. Единственной популяцией людей в Европе в то время были неандертальцы.