Вакцинація дітей – у США зареєстрували перші ускладнення

https://racurs.ua/ua/n164561-vakcynaciya-ditey-u-ssha-zareiestruvaly-pershi-uskladnennya.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в США доступна і для дітей 5−11 років. Після щеплення у вісьмох людей цієї вікової групи розвинувся міокардит — різновид запалення серцевого м’яза.

Такі дані отримав Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC). Дітей вакцинують препаратом виробництва Pfizer та BioNTech. Про це повідомляє Reuters.

Водночас у CDC не підтвердили зв’язок між випадками міокардиту та введеною пацієнтам вакциною. Усі досі зафіксовані випадки запалення серцевого м’яза мали легкі наслідки для пацієнтів.

Ускладнення зафіксували після того, як діти 5−11 років отримали понад 7 млн щеплень від коронавірусу. З них 5,1 млн доз — вакцинація першою дозою та близько 2 млн — щеплення другою дозою.

Раніше американські медики зазначили, що частота випадків міокардиту у хлопців віком від 16−17 років може становити більше ніж 69 випадків на 1 млн других введених доз, а також майже 40 випадків на 1 млн других доз у хлопців віком 12−15 років.

Нагадаємо, восени в США дозволили вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Йдеться про використання препарату BioNTech/Pfizer. Таке рішення ухвалили на основі дослідження, що засвідчило понад 90% ефективності вакцини в профілактиці COVID-19 серед дітей цієї вікової групи.

Як відомо, вакцина Pfizer уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. У США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року.

Джерело: Reuters