Чому потрібно отримати друге щеплення вчасно, розповів лікар

Корона. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164562-chomu-potribno-otrymaty-druge-scheplennya-vchasno-rozpoviv-likar.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. З’ясувалося, що 110 тис. українців не дістали вчасно другу дозу препарату.

Які проблеми можуть бути через це, розповів інфекціоніст Віктор Петров, передає «Україна 24».

За його словами, ті люди, які не пройшли повну вакцинацію, мають жовтий сертифікат і не зможуть скористатися перевагами зеленого сертифіката. Також якщо пройде понад 90 днів з першого щеплення, то система заблокує можливість внесення другої дози.

Це потрібно пам’ятати, якщо робите таку велику перерву, дуже складно буде внести другу дозу, і система видаватиме помилку, яку потім доведеться особливим способом виправляти, — заявив лікар.

Також лікар пояснив, як це впливає на здоров’я. За його словами, люди, які почали вакцинуватися, особливо якщо це векторна вакцина, мають отримати другу дозу, оскільки ефективність вакцини 65−70%.

Якщо ми говоримо про формування імунітету у людини, яка зробила велику перерву, буде не 85−90%, а, наприклад, 70%, тому що напруженість залежить від того, як активно напрацьовуються антитіла. В Україні може прийти момент, коли дозволять робити третю дозу, особливо тим, у кого минуло 180 днів з другої. Тому якщо у вас одне щеплення, зробіть скоріше друге, тому що вже скоро третє буде час робити, — сказав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Молдові було зроблено понад 7 тис. щеплень простроченою вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Україна 24