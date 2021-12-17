Вторую нитку «Северного потока-2» начались заполнять газом – подробности. Фото: Голос Украины

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«Северный поток-2», российский газопровод, готовят к началу эксплуатации. Началась процедура по заполнению газом второй нитки трубопровода.

Как и в ситуации с первой ниткой, вторая будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно. Первую нитку «Северного потока-2» заполнили техническим газом и подготовили к работе в октябре.

Как известно, газопровод «Северный поток-2» Россия строит в обход Украины. Если его запустят, газ будет идти в Европу через Балтийское море, а не через украинские трубы. Это приведет к экономическим ущербам, а также ряду политических угроз.

Трубопровод строят с 2018 года в водах Балтийского моря российский «Газпром», немецкие компании Uniper и Wintershall, OMV из Австрии, Engie из Франции и Royal Dutch Shell со штаб-квартирой в Нидерландах. Стоимость проекта — больше 11,5 млрд дол.

Поскольку газ — это политический вопрос, то и последствия будут не только финансовыми. Правительства Украины и Польши уверены, что в новом газопроводе нет нужды, ведь существующие сети между Россией и Евросоюзом загружены газом не более чем на половину.

Для украинцев «Северный поток-2» и отказ России от транспортировки газа через Украину будут означать более высокие цифры в платежках за коммунальные услуги. Также поставки без привлечения Украины позволят Путину давить на руководство европейских стран в своих интересах, шантажируя перебоями в снабжении топливом.

Напомним, что вторжение России в Украину не пройдет без последствий для страны-агрессора. Европейский парламент призывает ввести жесткие санкции против России в случае нападения. В частности, предлагается заморозка «Северного потока-2», независимо от того, соответствует ли он европейскому законодательству.