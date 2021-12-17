Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/n164573-medvedchuka-ostavili-na-domashnem-areste.html

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Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста главе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Соответствующее решение было принято во время заседания 17 декабря. Об этом сообщает «Суспільне».

Предыдущее заседание планировалось провести 6 декабря, однако его пришлось отменить, поскольку Виктор Медведчук не явился в суд. Сторона защиты заверила, что политик не получил повестку в суд и переболел COVID-19.

Постановление суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

8 октября Медведчуку объявили второе подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по этому делу. Обвинение тогда ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в миллиард гривен и планировало обжаловать это решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что суд 2 ноября избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря. Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу прокуратуры продлить меру пресечения лидеру ОПЗЖ. Правоохранители просили для нардепа-кума Путина личное обязательство, а не домашний арест по первому уголовному делу, поскольку срок последнего истек без возможности его продления.

Источник: Суспільне